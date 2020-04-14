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Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

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По мнению политика, стоимость на газ должна быть более гибкой и "адаптивной".

Александр Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ. Об этом глава Белоруссии заявил во время видеоконференции со странами-участницами Евразийского экономического союза. По мнению политика, стоимость на газ в рамках ЕАЭС должна быть более гибкой и "адаптивной". Эти условия необходимы с учетом внешних изменений и конъюнктуры, которые наблюдаются сейчас в мире. 

Лидер Белоруссии подчеркнул, что при гибких ценах не газ механизм расчетов также должен быть "подъемным для потребителей". В рамках видеоконференции президенты стран ЕАЭС обсудили ситуацию на общих энергетических рынках. 

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса.

Фото и видео: Telegram-канал/Пул первого

Теги: александр лукашенко, природный газ
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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