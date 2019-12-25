Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС.

Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса. Об этом глава Белоруссии рассказал во время проведения онлайн-встречи с участниками Евразийского экономического союза. Политик уверен, что странам необходимо совместно бороться против коронавирусной инфекции.

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Лукашенко напомнил, что руководство каждой конкретной страны занимается разработкой решений, форм реагирования на проблему. Однако он добавил, что совместными усилиями страны могут сделать гораздо больше. По мнению политика, ЕАЭС не может допустить "размывания основ" из-за эгоистичного стремления каждого государства в первую очередь обезопасить именно себя.

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Фото: Telegram-канал/Пул Первого

