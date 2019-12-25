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Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом
Сегодня, 10:25
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lesjasap

Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом

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Указ подписан Александром Лукашенко.

Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом портале. Указ подписан президентом страны Александром Лукашенко. Он подтвердил действие закона о ратификации соглашения с ЕС.

Напомним, что ратификация закона состоялась 8 января 2020 года в Брюсселе. Белоруссия и Евросоюз договорились об упрощении визового режима. Стороны взаимно снижают стоимость виз до 35 евро. Срок максимального возможного пребывания туристов вырастет в два раза - до 180 дней в году. При подача заявления на визу граждане Белоруссии будут ждать рассмотрения меньше, чем сейчас.

В Таллине потребовали от России вернуть "отнятые эстонские территории".

Теги: белоруссия, визовый режим, визы, евросоюз
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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