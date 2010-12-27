Иностранцы ссылаются на документ, не имеющий законной силы.

В Таллине потребовали от России вернуть "отнятые эстонские территории". Об этом заявил член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. Он объяснил, что Москва должна отдать прибалтийскому государству хотя бы аннексированные земли.

Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись настаивает политик

Данное высказывание стало реакцией на словам директора второго европейского департамента МИД РФ. Сергей Беляев ранее отметил "РИА Новостям", что Тартуский мирный договор следует считать недействительным. Он прокомментировал ратификацию пограничного соглашения между странами. Дипломат пояснил, что Таллин ссылался на не имеющий юридическую силу документ от 1920 года. Сейчас Эстония требует признать своими территории ради дальнейших обсуждений ратификации пограничного договора.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Эстонии изменилось отношение к русским.

Фото: Piter.tv

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