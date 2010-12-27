В Эстонии изменилось отношение к русским

Местное население стало более отрытым к русским.

Отношение граждан Эстонии к русским и русскому языку в частности оказалось положительным. Об этом заявил американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.

Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира прокомментировал ситуацию автор статьи

Иностранец полагал, что столкнется с негативным отношением к России, которую он видел пять лет назад. Именно это он видел, когда приезжал в страну. Однако сейчас негостеприимность нации сменилась дружелюбием по отношению к русским. Многие стали открыто говорить на русском в общественных местах и вести себя "непринужденно и раскованно". В кафетериях и ресторанах появились меню на русском языке.

Журналист пояснил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет сломать "стереотипы населения". Сейчас государство смогло перезагрузить отношения с Россией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы.

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