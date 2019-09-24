Российские военные опровергают сведения.

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы. Иностранные дипломаты объяснили, что самолет без разрешения вошел в воздушное пространство, а после две минуты находился в районе острова Вайндлоо. В Министерстве обороны России данные сведения опровергают. Военные рассказали, что полет прошел по плановому расписанию, без эксцессов. Экипаж направлялся через Балтийское море в Калининградскую область. Все время воздушное судно находилось над нейтральными водами.

Полет осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля прокомментировали ситуацию в Минобороны

Чиновники заметили, что на протяжении всего рейса у эстонских диспетчеров была возможность в случае необходимости связаться с пилотом. Однако, тогда никаких претензий к истребителю у зарубежных коллег не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда.

Видео: YouTube/Anton Komogortsev