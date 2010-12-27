В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда

Слова американского генерала депутаты считают пустой болтовней, не имеющих под собой реального основания.

В Госдуме отреагировали на слова американского командующего ВВС в Европе об ответе на "агрессию" России. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил, что высказывание Джефри Ли Харригяна напоминает ему блогерский формат. Он добавил, что американцы очень много говорят, но не делают.

К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовнёй. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может объясняет спикер

Шерин считает, что подобными речами политики пытаются отвлечь мировое внимание от того, что "американские системы Patriot облажались в Саудовской Аравии".

Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде. По его словам, Америка готова к своевременному и эффективному ответу.

Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план объяснил генерал во время эфира на телевидении

Командующий добавил, что сейчас проводятся необходимые для этого маневры. Подробностей плана он не раскрыл зрителям.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Франции разбился истребитель ВВС Бельгии и рухнул на жилой дом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

