Во Франции разбился истребитель ВВС Бельгии и рухнул на жилой дом

Оба пилота успели катапультироваться, один из них зацепился за высоковольтные провода.

Сегодня, 19 сентября, во Франции потерпел катастрофу истребитель ВВС Бельгии.

ЧП произошло во время учебного полета. F-16 потерпел крушение на территории департамента Морбиан. Самолет рухнул в поле, задев частное домовладение. Дом поврежден, но никто на земле не пострадал. Сообщается, что оба пилота успели катапультироваться. Один из них повис на высоковольтной линии электропередач. Вероятно, он получил травмы.

Сейчас на месте работают военные, место ЧП оцеплено. Что послужило причиной катастрофы, не сообщается.

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Видео: т-м канал РУ_ЧП