Это может произойти в начале января.

Стало известно, когда ЕС и Белоруссия могут подписать визовое соглашение. Делегации также хотят подписать реадмиссию в Брюсселе. Об этом заявили дипломаты во время двустороннего координационного совета, который состоялся 17 и 18 декабря. О результатах встречи рассказали в БелТА.

В МИДе Белоруссии заявили, что готовы подписать документы даже в выходные дни и праздники. При этом в ведомстве сделали оговорку, что надеются на встречу только после 3 января 2020 года. После подписания бумаг соглашение об упрощении визового режима должно пройти процесс ратификации в парламенте ЕС и Национальном собрании Белоруссии. Из-за этого остается возможность того, что со 2 февраля следующего года для граждан Белоруссии стоимость шенгена все же увеличится до 80 евро. После принятия указа, цена упадет до 35 евро.

Ранее Piter.tv писал о том, что Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр.

Видео: YouTube/ Council of the EU