Белоруссии компенсируют ущерб от изменения условий соглашения.

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр. Россия выплатит Белоруссии до 1,5 млрд. долларов. Об этом сообщили в "РБК". РФ введет обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Он станет налоговым вычетом, введенном для российских НПЗ с 2019 года. Посол Белоруссии ранее заявлял, что решение принято во время встречи президентов Путина и Лукашенко в начале декабря 2019 года.

Вопрос полной компенсации в нефтяной сфере РФ решится с 1 января 2022 года. До этого государствам необходимо унифицировать налоговое законодательство. на данный момент Москва является единственным поставщиком нефти в соседнее государство. Минск получает ресурсов на 24 млн. тонн ежегодно. Из этого объекта шесть млн. может пускать на реэкспорт. С 2019 года началось обнуление экспортной пошлины. Также чиновники повысили ставку налога на добычу полезных ископаемых. Потери Белоруссия оценила за период в 2019-2024 года в 11 млрд. долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита в $500 млн.

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