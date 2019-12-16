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Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита в $500 млн

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Сделка закрыта в Шанхае.

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму около $500 млн. Контракт подписан в Шанхае в национальной валюте КНР и оставил 3,5 млрд. юаней. Со стороны Минска договор подписал Минфин, со стороны Китая - филиал Банка развития. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений

прокомментировали чиновники

Деньги не получены на реализацию конкретного проекта. Их могут направить на общую цель, в частности - погашение государственного долга. Также средства могут пойти на поддержку золотовалютных резервов и содействие торговли. Сделка повысила уровень доверия между странами.

Ранее Piter.tv писал о том, что США обвиняют Китай и Россию в недостаточной борьбе с работорговлей.
 

Теги: белоруссия, китай, кредит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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