Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита в $500 млн

Сделка закрыта в Шанхае.

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму около $500 млн. Контракт подписан в Шанхае в национальной валюте КНР и оставил 3,5 млрд. юаней. Со стороны Минска договор подписал Минфин, со стороны Китая - филиал Банка развития. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений прокомментировали чиновники

Деньги не получены на реализацию конкретного проекта. Их могут направить на общую цель, в частности - погашение государственного долга. Также средства могут пойти на поддержку золотовалютных резервов и содействие торговли. Сделка повысила уровень доверия между странами.

Ранее Piter.tv писал о том, что США обвиняют Китай и Россию в недостаточной борьбе с работорговлей.

