Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты ИВЛ

США намерены оказать гуманитарную поддержку и другим странам ради борьбы с коронавирусом.

Дональд Трамп заявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Это будет сделано в рамках гуманитарной помощи для борьбы против распространения коронавируса. Об этом политик рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме.

Мне кажется, России понадобятся аппараты ИВЛ. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем прокомментировал спикер

Президент Америки анонсировал начало поддержки других стран, пострадавших от пандемии COVID-19. Он объяснил это тем, что у США будет много медицинской техники, необходимой для зараженных инфекцией.

Напомним, что еще 14 апреля Владимир Путина и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер выразил желание передать России медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ. США готовы предоставить поддержку в борьбе против коронавируса, когда Вашингтон наладит собственное производство техники.

В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны победил коронавирус.