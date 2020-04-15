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США приостановили финансирование ВОЗ

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Трамп призывает ВОЗ провести расследование из-за мировой угрозы общественности.

США приостановили финансирование ВОЗ. Об этом сообщил глава страны во время брифинга с журналистами в Белом доме. Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон временно отказывается вкладывать средства во Всемирную организацию здравоохранения. Еще 8 апреля политик говорил прессе о том, что рассматривает такую возможность.

Дональд Трамп добавил, что мера по прекращению финансирования ВОЗ будет действовать до тех пор, пока специалисты не займутся расследованием "ошибки в реагировании". США также недовольны "сокрытием распространения" коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, ВОЗ своевременно не предоставила властям информацию об угрозе мировой общественности.

Стало известно влияние коронавируса на получение шенгенской визы.

Видео: Youtube/ Fox News

Теги: воз, коронавирус, сша, финансирование
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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