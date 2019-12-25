Дональд Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ

США временно откажется от спонсирования организации.

Дональд Трамп допустил возможность приостановки взносов во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом президент США сообщил журналистам во время брифинга. Политик заметил, что на данный момент ВОЗ получает от Америки большие суммы. В условиях распространения коронавирусной инфекции Америка изучает возможность временной приостановки финансирования организации.

Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на нее прокомментировал спикер

Напомним, что 7 апреля Дональд Трамп прокомментировал работу ВОЗ во время пандемии COVID-19. Глава США считает, что руководство организации "облажалось". Он не понимает, по какой причине ВОЗ уделяет так много внимания проблеме эпидемии в Китае, хотя большую часть финансирования медики получают именно от Америки.

ВОЗ включила петербургскую вакцину от коронавируса в список перспективных.