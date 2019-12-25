Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что ВОЗ включила петербургскую вакцину от коронавируса в список перспективных. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.
Известно, что вакцина состоит из рекомбинантного белока на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2. Отмечается, что это единственная разработка, которая попала в соответствующий список всемирной организации здравоохранения.
Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства. Ученые уже протестировали её на животных.
Ранее мы сообщали о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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