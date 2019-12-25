В трёх отделениях медучреждения введены ограничительные мероприятия.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса. б этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В настоящее время в трёх отделениях больницы ввели ограничительные мероприятия. Более того, пациентам и сотрудникам медучреждения запрещено покидать пределы больницы.

Медперсоналу клиники уже направили тысячи костюмов биозащиты.

Ранее мы сообщали о том, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом.

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