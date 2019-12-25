  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса
Сегодня, 15:23
88
IRINA_CHALKINA

В Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса

0 0

В трёх отделениях медучреждения введены ограничительные мероприятия.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Покровской больнице официально подтверждены 6 случаев коронавируса. б этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В настоящее время в трёх отделениях больницы ввели  ограничительные мероприятия. Более того, пациентам и сотрудникам медучреждения запрещено покидать пределы больницы.

Медперсоналу клиники уже направили тысячи костюмов биозащиты.

Ранее мы сообщали о том, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, покровская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии