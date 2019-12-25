Медикам запретили совмещать работу в государственных больницах и частных клиниках.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил Роспотребнадзор Северной столицы.

Согласно документу, медучреждениям запретили класть пациентов на плановую госпитализацию. Также в больницах Петербурга ограничены плановые осмотры. Кроме того, врачам запрещено совмещать работу в государственных больницах и частных клиниках.

Также в постановлении сказано, что в городе имеется необходимость в перестройке работы всех больниц. Приоритет отдается оказанию помощи на дому. Более того, все больницы стационарного типа в городе должны работать в режиме инфекционного стационара.

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