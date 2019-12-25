Соответствующий законопроект внесен в ЗакС по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что малоимущие петербуржцы с детьми получат выплаты в июне. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что соответствующий законопроект внесен в ЗакС по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. В поправке говорится о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Отмечается, что деньги смогут получить лишь те семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

По данным ведомства, в этом году около 35 222 несовершеннолетних могут получить выплату в размере 5 588 рублей.

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