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Малоимущие петербуржцы с детьми получат выплаты в июне
Сегодня, 14:43
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IRINA_CHALKINA

Малоимущие петербуржцы с детьми получат выплаты в июне

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Соответствующий законопроект внесен в ЗакС по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что малоимущие петербуржцы с детьми получат выплаты в июне. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что соответствующий законопроект внесен в ЗакС по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. В поправке говорится о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Отмечается, что деньги смогут получить лишь те семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

По данным ведомства, в этом году около 35 222 несовершеннолетних могут получить выплату в размере 5 588 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье.

Фото:pixabay

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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Вопрос только в одном- почему не с первого января 2021? Нуждающихся станет ощутимо меньше.

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