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Петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье
Сегодня, 14:28
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IRINA_CHALKINA

Петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье

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Рост цен на жилье в Петербурге по итогам 2020 года ожидается на уровне 8%.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье. Об этом ТАСС заявил вице-президент Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Дмитрий Рубин.

Предполагается, что цены вырастут на 8%.

"Полагаю, цена на квадратный метр к концу 2020 года будет составлять порядка 125-135 тысяч за квадратный метр. Это на 7-8% больше к уровню прошлого года, если смотреть в среднем по всем сегментам",

—сказано в сообщении.

При этом специалисты отмечают рост спроса на новостройки в Петербурге в первом квартале 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что исследование показало массовый отказ петербуржцев работать удаленно.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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