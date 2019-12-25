Около 11% работников в Петербурге не придерживаются рекомендации своей компании трудиться из дома.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что исследование показало массовый отказ петербуржцев работать удаленно. Соответствующий опрос провел сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Как оказалось, около 11% петербуржцев не придерживаются рекомендации своей компании трудиться из дома. При этом никаких изменений в своей работе не ощущают 17% опрошенных, в то время.

В компании отметили, что соответствующее исследование показало рост негативного настроения у петербуржцев. Такое настроение вызвано у горожан поиском работы во время коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 69 новых случаев коронавируса.

Фото:pixabay