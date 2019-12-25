После пандемии коронавируса правила выдачи виз могут ужесточить.

Стало известно влияние коронавируса на получение шенгенской визы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал европейский эксперт Гранит Садику. По данным специалиста, государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы. В частности, речь может идти о предоставлении дипломатическому ведомству отрицательного теста на коронавирус.

Гранит Садику считает, что подобные ограничения будут введены, когда страны вернутся к нормальной жизни после пандемии COVID-19. Не исключено, что представители Шенгенского соглашения будут просить туристов сдавать анализы на коронавирус непосредственно перед поездкой. Данная мера необходима для того, чтобы доказать принимающей стороне собственную безопасность для окружающих в эпидемиологическом плане.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад подобные требования вводились для граждан тех стран, которые пережили эпидемии свиного гриппа и лихорадку Эбола. На данный момент страны шенгена еще не начали обсуждать новые ограничения, так как еще рано говорить о нормализации мировой обстановки.

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