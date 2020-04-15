В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны победил коронавирус

Мужчине даже не понадобился аппарат ИВЛ.

В Бразилии ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет излечился от коронавируса. Об этом сообщил телеканал G1 со ссылкой на Минздрав страны.

Мужчину доставили в больницу 6 апреля с коронавирусом. Изначально он лечился дома, но так как кашель не проходил очень долго, его госпитализировали. Эрнандо Армелиндо Пивету положили в отделение интенсивной терапии из-за его преклонного возраста. Однако, мужчину даже не пришлось подключать к аппарату ИВЛ, он дышал самостоятельно.

Через восемь дней ветерана выписали, сейчас он ждет результатов контрольного теста.

Эрнандо Армелиндо Пивета служил в Бразильском экспедиционном корпусе во время Второй мировой войны.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса.

Видео: G1