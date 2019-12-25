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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса
Сегодня, 8:32
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lesjasap

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

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Об этом медик написал в своем Facebook.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом медик рассказал читателям в своем аккаунте на Facebook. По информации от специалиста, два теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. В связи с этим мужчина выходит из режима самоизоляции .

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прокомментировал Проценко

Напомним, что сведения о диагнозе Дениса Проценко появились 31 марта. Позже директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков добавил, что у главврача больницы в Коммунарке болезнь не протекает в тяжелой форме.

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Теги: денис проценко, коммунарка, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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