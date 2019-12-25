Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

Об этом медик написал в своем Facebook.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом медик рассказал читателям в своем аккаунте на Facebook. По информации от специалиста, два теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. В связи с этим мужчина выходит из режима самоизоляции .

Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны прокомментировал Проценко

Напомним, что сведения о диагнозе Дениса Проценко появились 31 марта. Позже директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков добавил, что у главврача больницы в Коммунарке болезнь не протекает в тяжелой форме.

В России объяснили порядок постановки диагноза "коронавирус".



