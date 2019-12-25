В Кремле пожелали выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

В Москве надеются, что Денис Проценко быстро вернется в строй.

В Кремле пожелали выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник надеется, что у медика получится быстро поправиться. Он отметил, что работа специалиста по борьбе с распространением коронавируса достойна аплодисментов.

Вместе давайте все-таки доктору пожелаем скорейшего выздоровления, ему наши общие аплодисменты прокомментировал Песков

Напомним, что во вторник, 31 марта Денис Проценко заявил, что его тест на заражение коронавирусной инфекцией показал положительный результат. Он добавил, что чувствует себя хорошо. В Кремле надеются, что главному врачу больницы в Коммунарке удастся быстро вернуться в строй. Дмитрий Песков не знает о том, что проводился ли тест на коронавирус у Проценко до того, как в медицинский центр прибыл президент России. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Главврач даже не знал, что к нему едет глава государства.

Из Медцентра в Коммунарке выписали 35 пациентов.