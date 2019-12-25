Из Медцентра в Коммунарке выписали 35 пациентов

За сутки в больницу поступило 26 человек.

Из Коммунарки выписали по выздоровлению 35 пациентов.

Главный врач Медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко каждое утро в своем Facebook, рассказывает статистику по клинике. За последние сутки из больницы выписали 35 пациентов, поступило 26 человек.

На утро 1 апреля на лечении в Коммунарке 306 пациентов, из них с диагнозом COVID -19 (лабораторно подтвержденных) 153 человека. Еще 206 человек с диагнозом пневмония. В реанимации находятся 20 человек. Из них на аппаратах ИВЛ 7 человек, у 4 подтвержденный коронавирус.

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Фото: Денис Проценко