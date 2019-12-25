В Красноярском крае среди 14 заболевших коронавирусом 2 ребенка

Еще у 12 человек поставлен предварительный диагноз "коронавирусная инфекция".

В Красноярском крае обновили статистику заболеваемости коронавирусом нового типа по состоянию на 1 апреля 2020.

По официальным данным Роспотребнадзора Красноярского края по состоянию на 9 утра 1 апреля нарастающим итогом в регионе 14 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще у 12 человек предварительный диагноз. Среди заболевших 2 ребенка. Один человек выздоровел.

На сегодняшний день в Красноярском крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 196 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1110 человек. Обследовано всего 6439 человек, из них за последние сутки обследовано 690 человек.

Среди 14 заболевших 8 вернулись из-за границы, 6 не выезжали даже за пределы края. Среди заболевших почти 58 % – от 18 до 40 лет, около 27 % люди в возрасте от 40 до 65 лет, по 7,7 % составляют возрастные группы старше 65 лет и дети.

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