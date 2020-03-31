В Красноярске 6 заболевших коронавирусом не выезжали даже за пределы края

Из 14 подтвержденных диагнозов коронавируса, 8 человек выезжали за границу, а 6 заразились дома.

В Красноярском крае почти половина заболевших коронавирусной инфекцией не выезжали за пределы края.

Роспотребнадзор Красноярского края сообщает, что по состоянию на утро 31 марта в Красноярском крае за все время зафиксировано лабораторно подтвержденных 14 случаев инфицирования COVID-19. Три пациента уже выздоровели и выписаны из стационара. Из этих 14 человек 8 выезжали за границу и, вероятно, привезли вирус из других стран. 6 пациентов с коронавирусной инфекцией не выезжали даже за пределы края.

На данный момент в Красноярском крае коронавирусную инфекцию подозревают еще у 12 человек. На домашнем карантине по краю находится 10 210 человек, только за последние сутки под наблюдение попали 962 человека. Нарастающим итогом в крае обследованы на COVID-19 5749 человек, из них за сутки – 966человека.