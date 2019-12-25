В Перми скончался 48-летний пациент с коронавирусом

У умершего пациента были серьезное заболевание.

В Перми скончался первый пациент с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на региональные власти сообщает, что в больнице Пермского края скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Уточняется, что у 48-летнего мужчины было тяжелое заболевание онкологического характера. Ранее сообщалось, что пациента из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию в понедельник.

По состоянию на 31 марта в Пермском крае было 13 случаев заболевания новым коронавирусом.

Ранее: В Бурятии из 19 больных с коронавирусом 5 человек в реанимации