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В Перми скончался 48-летний пациент с коронавирусом
Сегодня, 7:48
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MShaffter

В Перми скончался 48-летний пациент с коронавирусом

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У умершего пациента были серьезное заболевание.

В Перми скончался первый пациент с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на региональные власти сообщает, что в больнице Пермского края скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Уточняется, что у 48-летнего мужчины было тяжелое заболевание онкологического характера. Ранее сообщалось, что пациента из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию в понедельник.

По состоянию на 31 марта в Пермском крае было 13 случаев заболевания новым коронавирусом.

Ранее: В Бурятии из 19 больных с коронавирусом 5 человек в реанимации

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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