В Бурятии из 19 больных с коронавирусом 5 человек в реанимации

Возраст больных в реанимации от 53 до 86 лет.

В Бурятии из 19 зараженных коронавирусом нового типа 5 человек в реанимации.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии сообщает, что в республике на 31 марта зафиксировано 19 случаев лабораторно подтвержденных заболевших вирусом COVID-19 . Из них 5 человек находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. На аппаратах ИВЛ на данный момент нет пациентов с коронавирусом. Возраст пациентов в реанимации от 53 до 86 лет.

В регионе ведутся противоэпидемические мероприятия, определяются границы эпидочагов, круг контактных лиц. На сегодняшний день выявлено 821 человек из контактов. Всем им проведены лабораторные исследования на коронавирус COVID-19. Из них у 6 человек есть вероятность инфицирования. Их анализы отправлены в новосибирский "Вектор" для уточнения диагноза.

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