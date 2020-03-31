В Костроме подтвердился второй диагноз коронавируса

Второй инфицированный, как и первый, несовершеннолетний путешественник.

В Костроме подтвердился второй диагноз коронавирусной инфекции.

Первым заболевшим коронавирусом в Костроме стал несовершеннолетний, который вернулся из Великобритании 21 марта. Он посещал страну в составе группы из 6 взрослых и 3 несовершеннолетних. После возвращения двое детей с признаками ОРВИ госпитализировали в больницу. У одного из пациентов был подтвержден коронавирус.

Чуть позднее в больницу поступил с признаками ОРВИ и третий ребенок из этой же группы путешественников. У него были взяты анализы на коронавирус. Сегодня стало известно, что у него подтвердилось наличие COVID-19 в организме. Оба ребенка находятся в стационаре инфекционной больницы и получают необходимое лечение.

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