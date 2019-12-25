У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавируc. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".
Коллеги Проценко сообщили "Интерфаксу", что его состояние оценивается как удовлетворительное.
Накануне, 24 марта, в больницу в Коммунарке посещал президент страны Владимир Путин. Он здоровался с главврачом Денисом Проценко за руку.
После пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в этом опасности для главы государства.
В больницу в Коммунарке свозят всех москвичей с коронавирусом, а также с подозрением на него.
Ранее в Медцентре в Коммунарке скончались еще два пациента.
Видео: YouTube / Нюта Федермессер, Global News
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