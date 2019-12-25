Накануне, 24 марта, в больницу в Коммунарке посещал президент страны Владимир Путин.

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавируc. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".

Коллеги Проценко сообщили "Интерфаксу", что его состояние оценивается как удовлетворительное.

Накануне, 24 марта, в больницу в Коммунарке посещал президент страны Владимир Путин. Он здоровался с главврачом Денисом Проценко за руку.

После пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят в этом опасности для главы государства.

В больницу в Коммунарке свозят всех москвичей с коронавирусом, а также с подозрением на него.

Ранее в Медцентре в Коммунарке скончались еще два пациента.

Видео: YouTube / Нюта Федермессер, Global News