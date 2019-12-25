В Медцентре в Коммунарке скончались еще два пациента

Умершие пациенты несколько суток были на аппаратах ИВЛ, но спасти их не удалось.

В медцентре в Коммунарке скончались еще два человека с пневмонией.

Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook продолжает сообщать статистику по Медицинскому центру в поселке в Коммунарке. На утро понедельника 30 марта в стационаре проходят лечение 348 человек, из них с диагнозом пневмония 175 пациентов, с коронавирусом 193 человека (78 подтверждённых, 115 вероятных).

За истекшие сутки поступило 28 человек, 8 человек выписано. К сожалению, 2 летальных исхода. Это 80-летний мужчина с хронической сердечной недостаточностью, пневмонией гематурией. Данный пациент провел 4 суток на аппарате ИВЛ. Диагноз коронавируса не подтвержден. И 69-летний мужчина с сахарным диабетом и пневмонией. Коронавирус вероятен. Мужчина скончался после 3х суток на ИВЛ.

Сейчас в отделении реанимации находится 19 человек, из них 5 на аппаратах ИВЛ (4 с коронавирусом).

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