В Екатеринбурге три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

По состоянию на воскресенье 29 марта в Свердловской области 24 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Состояние 3х пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге оценивается как тяжелое.

РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области сообщает, что по состоянию на воскресенье 28 марта в регионе 24 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 3е пациентов в тяжелом состоянии. Еще двое больных в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное.

Все контактировавшие с заболевшими выявлены и находятся под наблюдением медиков. Близкие контакты госпитализированы.

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