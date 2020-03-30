В Екатеринбурге три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Состояние 3х пациентов с коронавирусом в Екатеринбурге оценивается как тяжелое.
РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области сообщает, что по состоянию на воскресенье 28 марта в регионе 24 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 3е пациентов в тяжелом состоянии. Еще двое больных в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное.
Все контактировавшие с заболевшими выявлены и находятся под наблюдением медиков. Близкие контакты госпитализированы.
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