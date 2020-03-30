Стало известно, кто первым заболел коронавирусом на Алтае

В Алтайском крае зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На Алтае 29 марта зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

ТАСС со ссылкой на правительство Алтайского края сообщает, что в регионе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заболевшая женщина вернулась из Доминиканской республики и находилась дома на режиме самоизоляции. На 10 день домашнего режима анализ показал наличие коронавируса в организме. Инфицированную женщину госпитализировали в инфекционное отделение больницы №5 Барнаула.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания у нее нет.

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