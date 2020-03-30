Бывший премьер-министр России прокомментировал ситуацию с распространения коронавируса внутри страны.

Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на чиновника.

То, что сейчас происходит — это совсем не игра. Это реальная угроза для каждого из нас прокомментировал спикер

Зампред Совета безопасности РФ призвал население страны не поддаваться панике. Однако он считает, что следует готовиться к разным сценариям развития ситуации с распространением инфекции коронавируса. В неблагоприятном случае развития эпидемии российским властям придется вводить еще более жесткие ограничения. Сейчас правительство делает все необходимое, чтобы этого не произошло. В частности, дает рекомендации не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, что с 30 марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Об этом 29 марта заявил мэр города Сергей Собянин. Режим самоизоляции распространяется на всех жителей столицы. На данный момент ограничения в праве приезда и выезда россиян из Москвы не введены.

Петербургский международный юридический форум перенесли на 2021 год.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV