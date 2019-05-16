Он должен был состояться в мае.

Петербургский Международный юридический форум перенесли на 2021 год. Такое решение приняли из-за того, что проведение форума в нынешних условиях невозможно, говорится в сообщении пресс-службы.

В десятый, юбилейный раз форум пройдет 18-22 мая 2021 года. В пресс-службе отметили, что была надежда на то, что развитие пандемии не приобретет такого драматического характера.

Так как борьба с коронавирусной инфекцией напрямую связана с действиями властей, права, как регулятора действий общества, отдельный форум также будет посвящен COVID-19. Есть вероятность, что в нем примет участие заместитель председателя Совета Безопасности РФ Д.А.Медведев. Он пройдет в онлайн-формате.

Все заплатившие за участие в ПМЮФ-2020 смогут вернуть полную стоимость или получить сертификат на участие в следующем году.

Также из-за коронавируса отменили Петербургский международный экономический форум.

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