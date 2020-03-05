В Петербурге отменили ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Он должен был пройти 3-6 июня.

Оргкомитет Петербургский международный экономический форум в 2020 году. Причиной тому стал коронавирус COVID-19. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передало "РИА Новости".

Крупной событие в мире бизнеса должно было пройти в Северной столице 3-6 июня. По словам Белоусова, такое решение было принято в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума.

Напомним, Андрей Белоусов был назначен главой Оргкомитета по подготовке ПМЭФ 13 февраля 2020.

В прошлом году участниками форума стали 19 тыс. человек из 145 стран. Событие принесло в бюджет Петербурга и области 182 млрд рублей. Также было подписано рекордное количество соглашений.

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Видео: Kremlin