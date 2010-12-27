На ПМЭФ-2019 подписали рекордное количество соглашений

За дни форума заключили 650 документов на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Петербургский экономический форум подвел итоги трех дней работы. О результатах деятельности рассказал на пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

В 2019 году форум посетило более 19 тысяч участников из 145 стран. В их числе семеро глав государств и генеральный секретарь ООН. 14 стран присутствовали на уровне вице-президентов и премьер-министров. Также в форуме приняли участие 1300 иностранных и 2500 российских компаний.

За три дня на ПМЭФ было подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Уточняется, что в сумму не вошли договоренности, содержащие коммерческую тайну. Но эта сумма все равно на полтриллиона больше, чем год назад.

Фото: Piter.TV