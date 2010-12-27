Петербург и Ленобласть получили благодаря ПМЭФ 182 млрд рублей

В Смольном обсудили финансирование, которое принес ПМЭФ в 2019 году.

Санкт-Петербург и Ленинградская область получили 182 млрд рублей благодаря проведению ПМЭФ в 2019 году. Об этом сообщило ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на руководство Смольного.

Данную информацию огласили на заседании Координационного совета в правительстве города. Чиновники заметили, что регионы разделят между собой собранные средства. Необходимое для Северной столицы финансирование останется в городе, а остальное перейдет в Ленинградскую область. Согласно сведениям сотрудников Смольного, это первый шаг в партнерстве между двумя субъектами федерации.

На встрече обсудили, что Ленобласть и Петербург нельзя рассматривать обособленно друг от друга. Большинство сфер касаются обоих регионов: от экономики до санавиации.

Напомним, что петербургский международный экономический форум состоялся с 6 по 8 июня. Участие в проекте приняли государственные служащие, предприниматели, аналитики из различных стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что частный бизнес в Петербурге привлекут к ликвидации стихийных свалок.

Фото: Piter.tv