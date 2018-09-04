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Частный бизнес в Петербурге привлекут к ликвидации стихийных свалок
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Частный бизнес в Петербурге привлекут к ликвидации стихийных свалок

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Многомиллионные затраты на уборку свалок частично могут лечь на плечи предпринимателей.

В Смольном выдвинули предложение о том, что частный бизнес необходимо приобщить к ликвидации стихийных свалок. Инициатива выдвинута в рамках заседания малого правительства города. 

Чиновники отметили, что незаконных мусорных свалок становится удручающе много. Проблему нужно решать более тщательно. В частности, большинство из объектов наполнены именно строительными отходами. В связи с этим подключение бизнесменов видится Смольным как рациональный шаг по ликвидации данной проблемы в Петербурге. 

Отметим, что решение ситуации потребует больших денежных вливаний. К сбору средств привлекут предпринимателей. На данный момент известно, что в списке на ликвидацию фигурируют 36 незаконных свалок. 

Ранее Piter.tv писал о том, что очевидцам удалось снять поближе подводную лодку "Владикавказ" в Кронштадте.

Фото: Piter.tv

Теги: ликвидация, незаконная свалка, стихийные свалки, частный бизнес
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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