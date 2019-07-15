Очевидцам удалось снять поближе подводную лодку "Владикавказ" в Кронштадте

Она прибыла для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля.

Перед выходными в Кронштадт прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877. Она прибыла для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля. Очевидцы прислали в редакцию Piter.TV видео с подводкой лодкой, которую стало очень хорошо видно.

Помимо подводной лодки хорошо видны группа военных кораблей и боеприпасы на пирсе.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 являются одними из малошумных. Корпус сделан в "дирижабельной" форме с удлинением. Это позволяет улучшить обтекаемость к лодки.

На выходных в небе над Петербургом заметили военные самолеты.

Фото и видео: Piter.TV