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Очевидцам удалось снять поближе подводную лодку "Владикавказ" в Кронштадте

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Она прибыла для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля.

Перед выходными в Кронштадт прибыла дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877. Она прибыла для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля. Очевидцы прислали в редакцию Piter.TV видео с подводкой лодкой, которую стало очень хорошо видно. 

Помимо подводной лодки хорошо видны группа военных кораблей и боеприпасы на пирсе. 

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 являются одними из малошумных. Корпус сделан в "дирижабельной" форме с удлинением. Это позволяет улучшить обтекаемость к лодки. 

На выходных в небе над Петербургом заметили военные самолеты.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: день вмф, кронштадт, подводная лодка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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