Видео: в небе над Петербургом заметили военные самолеты

Они репетируют парад ко дню ВМФ.

Сегодня, 13 июля, жители Петербурга заметили в небе самолеты, которые летали очень низко над городом. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами военных истребителей, пролетающих над Северной столицей.

Самолеты летали в самом центре города. Сначала они были замечены над Васильевским островом, чуть позже за ними можно было наблюдать с Меньшиковского проспекта, 5.

Причин для беспокойства жителей нет, военные самолеты репетируют парад на день ВМФ, который пройдет в Петербурге 30 июля.

Ранее Piter.TV сообщал, что осенью из Петербурга в Лондон запустят прямые рейсы.

Видео: Piter.TV, Telegram / @Megapolisonline