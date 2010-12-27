Цена билета варьируется от 29,99 евро.

В пятницу, 12 июня, осенью из Петербурга в Лондон запустят прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Известно, что в качестве авиаперевозчика заявлен Wizz Air. В пресс-службе отметили, что судна будут летать ежедневно из города на Неве в Лутон. Представитель Wizz Air Тамара Валуа заявила, что новое направление должно стимулировать туристов и бизнес.

В данный момент билеты уже доступны для бронирования. Цена варьируется от 29,99 евро.

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