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Осенью из Петербурга в Лондон запустят прямые рейсы
Сегодня, 18:26
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IRINA_CHALKINA

Осенью из Петербурга в Лондон запустят прямые рейсы

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Цена билета варьируется от 29,99 евро.

В пятницу, 12 июня, осенью из Петербурга в Лондон запустят прямые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Известно, что в качестве авиаперевозчика заявлен Wizz Air. В пресс-службе отметили, что судна будут летать ежедневно из города на Неве в Лутон. Представитель Wizz Air Тамара Валуа заявила, что  новое направление должно стимулировать туристов и бизнес. 

В данный момент билеты уже доступны для бронирования. Цена варьируется от 29,99 евро.

Ранее мы сообщали о том, что Южно-приморский парк отчистили от незаконных кафе

Фото:pixabay

 

 

Теги: лондон, новости спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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