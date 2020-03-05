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Михаил Пиотровский рассказал, как коронавирус повлиял на работу "Эрмитажа"

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Вирус затронул не только экономику, но и культуру России.

Генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский рассказал о влиянии нового коронавируса на работу главного музея Петербурга. Весной этого года музей планировал открыть китайскую и корейскую выставки. По словам директора, все идет по плану, пока выставки не отменяют и не переносят. Сотрудники продолжают следить за ситуацией.

Единственная мера, которую мы принимаем - все сотрудники "Эрмитажа", которые общаются с публикой, имеют маски и могут их надевать, если они хотят. Корейская выставка, мы пока сроки не меняем. Предстоит китайская выставка, пока мы действуем по срокам и сами ничего не отменяем. 

Михаил Пиотровский, генеральный директор "Эрмитажа"

Кроме того, Михаил Пиотровский рассказал об открытии филиала "Эрмитажа" в Екатеринбурге. Сейчас здание достраивают, Эрмитажный центр планируют открыть в ноябре. 

Видео: Piter.TV

Теги: коронавирус, пиотровский, эрмитаж
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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