Пиотровский рассказал, когда откроется филиал Эрмитажа в Екатеринбурге

Свердловский эрмитажный центр откроется в ноябре, филиал пока достраивают.

Гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в Екатеринбурге в ноябре откроется Эрмитажный центр. Об этом Пиотровский заявил 5 марта на пресс-конференции, посвященной планам главного петербургского музея в текущем году.

Гендиректор музея отметил, что создание филиала Эрмитажа на Урале стало итогом пребывания музея в Свердловске: во время эвакуации музеев в военное время учреждения жили в разных местах России.

Филиал почти достроен и будет посвящен памяти войны. Один этаж будет постоянным, как всегда в центрах эрмитажа, выставки главного музея каждые шесть месяцев. На втором этаже будут те вещи, которые были подарены Свердловску Эрмитажем сразу после войны. Там целая громадная экспозиция, залов десять. Они могли бы открыть Эрмитаж Урала еще в 46 году. – подчеркнул Пиотровский.

У самого Эрмитажа тоже ожидается крупная выставка на военную тему, ее назовут "По обе стороны фронта" – про журналистику и пропаганду, советскую и немецкую. В музее организуют инсталляцию вещей, сохранившихся с блокадным времен, включая эвакуационные ящики, фотографии, детали инженерной музейной жизни.

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Видео: Piter.TV