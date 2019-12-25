"ВКонтакте" и "Эрмитаж" стали инфопартнёрами

Партнёрство поможет посетителям музея узнать об экспонатах чуть больше.

Популярная социальная сеть "ВКонтакте", появившаяся в 2006-году со штаб-квартирой в Петербурге, начала сотрудничество с Эрмитажем.

Это позволит посетителям музея с помощью QR-кодов, размещенных рядом с экспонатами музея, подробнее узнать об истории каждого из них. Для этого нужен только смартфон.

Известно, что инфопартнёры готовят особый проект ко Дню Рождения Петра Первого 9 июня. О его деталях станет известно чуть позже.

Ранее мы сообщили, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.

Фото: Pixabay