"ВКонтакте" и "Эрмитаж" стали инфопартнёрами

Популярная социальная сеть "ВКонтакте", появившаяся в 2006-году со штаб-квартирой в Петербурге, начала сотрудничество с Эрмитажем.
Это позволит посетителям музея с помощью QR-кодов, размещенных рядом с экспонатами музея, подробнее узнать об истории каждого из них. Для этого нужен только смартфон.
Известно, что инфопартнёры готовят особый проект ко Дню Рождения Петра Первого 9 июня. О его деталях станет известно чуть позже.
Ранее мы сообщили, что музеи Петербурга станут работать до позднего вечера.
Фото: Pixabay
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