Музеи Петербурга станут работать до позднего вечера

Минкульт выдвинул идею о "продлённом дне".

Петербуржцы не успевают посещать музеи после работы: те слишком рано закрываются. Идею о "продлённом дне" выдвинуло Министерство культуры России. Поддержал её и комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Но и сейчас в городе есть музеи, которые открыты до позднего вечера.

Например, Эрмитаж можно посетить в среду и пятницу до 21:00, в Русский музей лучше всего прийти в четверг — он будет работать до 21:00, а музей современного искусства "Эрарта" и вовсе работает до 22:00.

Ранее мы сообщили, что билеты в Эрмитаж подорожают для иностранцев.

Фото: Pixabay