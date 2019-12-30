Билеты в Эрмитаж подорожают для иностранцев

Новые цены действительны с 4 февраля.

С 4 февраля Государственный Эрмитаж увеличит стоимость билетов для иностранцев на 100 рублей. То есть цена полного билета теперь составит 800 рублей.

Стоит отметить, что для граждан России и Белоруссии цена остаётся прежней: 400 рублей.

Условия посещения музея для льготных категорий граждан тоже остаются неизменными.

Напомним, что полный билет для иностранных граждан даёт право посещения в течение одного дня основного музейного комплекса.

Ранее мы сообщили, что Эрмитаж принял участие в новом флешмобе.

Фото: Pixabay