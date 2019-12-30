Эрмитаж принял участие в новом флешмобе

Он присоединился к #dollypartonchallenge в официальном Instagram-аккаунте.

Государственный Эрмитаж опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллажи с подборками из известных картин, которые в юмористической форме показывают разницу в подборе контента для популярных соцсетей.

Среди опубликованных фотографий "Танец" Анри Матисса, "Смерть Клеопатры" Массимо Станционе и многие другие.

Напомним, что #dollypartonchallenge появился благодаря певице Долли Партон. Именно она 22 января выложила в свой Instagram четыре фото профилей из разных популярных соцсетей. Идея быстро разошлась по миру.

Ранее мы сообщили, что Петербург намерен участвовать в разработке российской карте космических мест.

Фото: Instagram