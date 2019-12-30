В среду, 22 января, стало известно о том, что Петербург намерен участвовать в разработке российской карте космических мест. Об этом сообщают РИА Новости.
Известно, что новая федеральная программа объединит в себе космические музеи в год 60-летия полета Юрия Гагарина. В ней решили участвовать Музей политической истории и Государственный Эрмитаж. Отмечается, что единым билетом станет российская карта космических мест.
Проект представят на петербургской конференции Global Space Exploration Conference.
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Фото:pixabay
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